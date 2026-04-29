Майже 500 гривень за шматочок: мережу обурила вартість форелі в українському супермаркеті

Українці написали свою думку і порівняли ціни з іншими країнами

Рибний делікатес в українських магазинах коштує дорожче, ніж за кордоном. Мова йде за слабосолену Форель.

Про це повідомив користувач Тредс під ніком night.o_o.watch. Автор допису не вказав, де саме побачив таку ціну.

Згідно з опублікованим фото, упаковка слабосоленої форелі (філе-кусок на шкірі) від виробника Norven вагою 240 грамів обійдеться покупцеві у 462,20 грн. Користувачі мережі обурені такою вартістю, оскільки ціна за кілограм продукту в такому разі перевищує 1900 гривень.

Реакція українців на ціну виявилася бурхливою та неоднозначною

Один із користувачів іронічно зауважив, що на п’ятому році війни в країні є величезний вибір делікатесів, на відміну від дефіцитних часів минулого, тому скаржитися на ціни недоречно. Проте інші люди шоковані загальною інфляцією, згадуючи, як звичайне морозиво, що колись коштувало копійки, тепер продають по 50 гривень. Дехто констатує, що українці звикли мовчати про такі проблеми.

Українці навели приклад із Чехії, де 240 грамів свіжого лосося у перерахунку на гривні коштує близько 172 грн, що у два з половиною рази дешевше, ніж акційний товар в Україні.

Дехто радить купувати свіжу рибу та засолювати її власноруч, що вийде втричі дешевше. Водночас люди зазначають, що навіть при зарплаті у 50-60 тисяч гривень лосось стає продуктом "на свята", а для комфортного життя сьогодні потрібно заробляти вже понад 100 тисяч.

Також до порівняння додали Румунію, де свіжа риба також виявилася значно доступнішою (близько 200 грн за аналогічну порцію). В коментарях звучать заклики до створення петицій через "космічні" ціни.

Користувачі пишуть за Норвегію, де навіть при значно вищих зарплатах деякі продукти харчування коштують дешевше, ніж в українських супермаркетах.

