Около 500 гривен за кусочек: сеть возмутила стоимость форели в украинском супермаркете

Украинцы написали свое мнение и сравнили цены с другими странами

Рыбный деликатес в украинских магазинах стоит дороже, чем за границей. Речь идет за слабосоленую форель.

Об этом сообщил пользователь Тредса под ником night.o_o.watch. Автор сообщения не указал, где именно увидел такую цену.

Согласно опубликованному фото, упаковка слабосоленой форели (филе-кусок на коже) от производителя Norven весом 240 грамм обойдется покупателю в 462,20 грн. Пользователи сети возмущены такой стоимостью, поскольку цена за килограмм продукта превышает 1900 гривен.

Реакция украинцев на цену оказалась бурной и неоднозначной

Один из пользователей иронически заметил, что на пятом году войны в стране есть огромный выбор деликатесов, в отличие от дефицитных времен прошлого, поэтому жаловаться на цены неуместно. Однако другие люди шокированы общей инфляцией, вспоминая, как обычное мороженое, когда-то стоившее копейки, теперь продают по 50 гривен. Некоторые констатируют, что украинцы привыкли молчать о таких проблемах.

Украинцы привели пример из Чехии, где 240 граммов свежего лосося в пересчете на гривны стоит около 172 грн, что в два с половиной раза дешевле, чем акционный товар в Украине.

Некоторые советуют покупать свежую рыбу и засаливать ее собственноручно, что получится втрое дешевле. В то же время, люди отмечают, что даже при зарплате в 50-60 тысяч гривен лосось становится продуктом "на праздники", а для комфортной жизни сегодня нужно зарабатывать уже более 100 тысяч.

Также к сравнению добавили Румынию, где свежая рыба также оказалась гораздо доступнее (около 200 грн за аналогичную порцию). В комментариях звучат призывы к созданию петиций из-за "космических" цен.

Пользователи пишут за Норвегию, где даже при значительно более высоких зарплатах некоторые продукты питания стоят дешевле, чем в украинских супермаркетах.

