Одна мережа — різні ціни: чому Le Silpo дорожчий за звичайний "Сільпо"

Є одразу чотири фактори

Покупці часто помічають, що ті самі товари в "Сільпо" та Le Silpo коштують по-різному. Це викликає питання, і відповідь на нього не така проста, як здається.

Користувачка з ніком "a.pankovva" у Threads запитала, чому одні й ті самі продукти в преміальному форматі коштують дорожче. Відповідь надала сама мережа.

У "Сільпо" пояснили, що різниця в ціні пов’язана з форматом магазинів. Навіть у межах однієї мережі вартість товарів може відрізнятися. На це впливають локація магазину, умови постачання, обсяги закупівель та загальна концепція точки. Як приклад компанія навела арахісову пасту Aumi. Навіть якщо виробник той самий, кінцева ціна може бути різною через логістику та формат магазину.

У коментарях користувачі також почали пояснювати різницю. Один із них зазначив, що "Сільпо" має різні цінові кластери, а Le Silpo — це преміальний сегмент. Саме тому там дорожчий асортимент і немає дешевих товарів економ-категорії.

Також підкреслюють, що в Le Silpo ширший вибір преміальних продуктів, більше уваги до сервісу та атмосфери. У магазинах зазвичай немає черг, є власна кулінарія, а рівень обслуговування вважають вищим.

Ще одне ймовірне пояснення — витрати на оренду та утримання таких просторів. Деякі користувачі додають, що частина продукції в Le Silpo може бути свіжішою, оскільки постачання організоване інакше.

