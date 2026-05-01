Одна сеть — разные цены: почему Le Silpo дороже обычного "Сильпо"

Есть сразу четыре фактора

Покупатели часто замечают, что те же товары в "Сильпо" и Le Silpo стоят по-разному. Это вызывает вопрос, и ответ на него не так прост, как кажется.

Пользователь с ником "a.pankovva" у Threads спросила, почему одни и те же продукты в премиальном формате стоят дороже. Ответ дала сама сеть.

В "Сильпо" объяснили, что разница в цене связана с форматом магазинов. Даже в пределах одной сети цена продуктов может различаться. На это влияют локация магазина, условия снабжения, объемы закупок и общая концепция точки. В качестве примера компания привела арахисовую пасту Aumi. Даже если производитель тот же, конечная цена может быть разной из-за логистики и формата магазина.

Разница цен на одинаковые продукты, пояснения в комментариях. Фото: скриншот из Threads

В комментариях пользователи тоже начали объяснять разницу. Один из них отметил, что "Сильпо" имеет разные ценовые кластеры, а Le Silpo — это премиальный сегмент. Именно поэтому там более дорогой ассортимент и нет дешевых товаров эконом-категории.

У Le Silpo меньше эконом-сегмента, отмечают в комментариях. Фото: скриншот из Threads

Также подчеркивают, что у Le Silpo более широкий выбор премиальных продуктов, больше внимания к сервису и атмосфере. В магазинах обычно нет очередей, есть собственная кулинария, а уровень обслуживания считается более высоким.

Le Silpo предлагает более широкий выбор товаров, отмечают в комментариях. Фото: скриншот из Threads

Еще одно возможное объяснение — затраты на аренду и содержание таких пространств. Некоторые пользователи добавляют, что часть продукции Le Silpo может быть свежей, поскольку поставки организованы иначе.

Цены объясняют условиями аренды, пишут в комментариях. Фото: скриншот из Threads

У Le Silpo другой уровень сервиса, отмечают в комментариях. Фото: скриншот из Threads

