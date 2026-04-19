У Одарки та Грицика поповнення: які пристрасті вирують у гнізді українських лелек (фото)

Сотні глядачів спостерігали за появою нового яйця у прямому ефірі

За останній тиждень відомі в Україні лелеки Грицик та Одарка прикували до себе увагу появою яєць у своєму гнізді. На сьогодні їх три, але насправді історія не така проста, як здається на перший погляд.

Про поповнення у гнізді лелек на своїй сторінці у Facebook розповіла дослідниця птахів Ірина Саражинська. За її словами, найближчими днями можна чекати на появу нових яєць.

"Найочікуваніша подія вечора – це, звісно, сподівання на появу третього яйця в гнізді Грицика та Одарки. Уже традиційно понад 500 глядачів чекали в чаті, коли ж воно нарешті з'явиться, дуже просили, щоб раніше, ніж опівночі. Одарка прислухалася: знесла своє третє яйце 17 квітня о 23:14, показавши його всім о 23:24", — написала вона.

Грицик та Одарка

Згідно зі статистикою попередніх років, у 2023, і в 2024, і в 2025 Одарка відкладала в цьому гнізді по 5 яєць. 2023 року з’явилося 5 молодих лелек, 2024 року – 3, 2025 року – 4.

Це пара знаменитих на всю Україну та навіть за її межами білих лелек, що гніздяться у селі Леляки (Полтавська область, Україна) у Національному природному парку "Пирятинський". За їхнім життям через онлайн-камеру спостерігають тисячі людей і весь час у гнізді розгорнулося чимало драм.

Їхня популярність почалася із запуску онлайн-трансляції гнізда, де в режимі реального часу люди могли дивитися, як пара обладнає гніздо, як відкладаються яйця, як вилуплюються і ростуть пташенята. Але щобільше, життя птахів аж ніяк не нудне і одноманітне, адже вони влаштували справжній серіал, за яким багатьом цікаво спостерігати. У ньому є і щасливі моменти, і драми, і зради та багато іншого.

Аістіна Санта-Барбара 2026 — що відбувається в гнізді

Цього року до гнізда Грицика та Одарки спочатку прилетів молодий лелека, якого українці назвали Лель. Пізніше до нього приєдналася партнерка Квітка. Вони облаштовували "будинок" і спарювалися.

Боротьба за гніздо

Незабаром повернулася Одарка і вигнала молоду суперницю з гнізда, Лель лишився з господаркою. Вони почали жити "сім’єю", але недовго. Повернувся Грицик, почалися бійки до крові, але зрештою лелека прогнав Леля і залишився з Одаркою в їхньому гнізді.

Хто буде батьком дітей Грицика

Науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський", кандидат біологічних наук Анатолій Подобайло пояснив "Телеграфу", хто з двох самців може бути батьком Одаркіних лелеків. За його словами, це "справжня генетична лотерея".

Якщо яйцеклітину було запліднено вчора (коли Одарка була з Лелем), то Грицикові доведеться виховувати дітей свого суперника. Але не факт, що яйцеклітина могла вийти із яєчника. А тепер там суміш сперматозоїдів двох самців. Кому більше пощастить, те й буде батьком. Але, як пожартував один із учасників чату, "не буде ж Грицик проведення ДНК вимагати каже він.

Грицик та Одарка знову разом

