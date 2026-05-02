Банк може оформити кредит на пенсіонера без згоди. Як уникнути великої халепи

Захистити рахунок не складно

Чимало пенсіонерів, які отримують виплати на карту, навіть не здогадуються, що працівники фінансової установи можуть їх фактично обікрасти. Так, на Івано-Франківщині одна з працівниць банку оформляла кредити на літніх людей без їхньої згоди.

На каналі "Чесний Інформер" вже розповіли, як вберегтись від подібної ситуації. Зауважимо, що резонансна ситуація з кредитами на пенсіонерів сталась у Заболотові.

Там не просто працівниця банку, а заступниця директора відділення, людина на керівній посаді, оформляла кредити на пенсіонерів. Тобто до неї приходили люди, аби відкрити рахунок чи зняти кошти, а вона використовувала їхні рахунки для своєї вигоди — оформляла кредит, знімала кошти та клала собі в кишеню. Таким чином горе-працівниця банку заробила понад 130 тисяч грн.

Поліція вже затримала її. Жінці оголосили підозру та взяли під варту. Однак це не змінює того, що пенсіонери власноруч мають вирішувати ситуацію з кредитами.

Як вберегти пенсіонера від халепи з кредитами

Регулярно перевіряйте банківські рахунки. Заходьте в додаток і дивіться не тільки наявність карток, а й операції по них.

Якщо помітили новий рахунок чи кредит, телефонуйте на гарячу лінію. Звертатись треба саме на гарячу лінію, а не у відділення банку.

Налаштуйте отримання повідомлень на телефон про будь-які операції з карткою. Це дасть змогу помітити, коли списуються гроші та відстежувати операції.

Якщо підозрюєте, що на вас відкрили рахунок без вашого відома, зверніться до НБУ і до кіберполіції.

Як вберегти пенсіонера від халепи з кредитами

