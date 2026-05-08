День перемоги в СРСР був не завжди. Коли та чому не святкували 9 травня

Офіційно влада називала одну причину

Чимало людей вважає, що в СРСР завжди святкували 9 травня День перемоги з великим розмахом та парадами. Однак насправді були роки, коли цей день був звичайним.

"Телеграф" розповість, чому влада СРСР скасувала пишні святкування Дня перемоги після 1945. Зауважимо, що саме Йосип Сталін скасував неробочий день на 9 травня та будь-які публічні заходи.

З 1948 по 1965 рік в СРСР не святкували День перемоги ні 9 травня, ні в будь-який інший день. Фактично це свято стерли, а причин було кілька. Офіційно влада казала, що наразі не до гучних парадів та гулянь, треба відбудовувати країну та економіку. Тому 9 травня було звичайним робочим днем. При цьому чомусь паради та публічні заходи на 1 травня ніхто не скасовував.

Парад на 9 травня. Фото: Укрінформ

Тому, цілком можливо, що іншою причиною стала неспроможність радянської влади забезпечити гідне життя ветеранів. Адже як можна гучними парадами з технікою вітати перемогу над нацизмом, коли військові, які поклали здоров'я за цю перемогу, залишились без підтримки. Тоді ветерани війни отримували пенсію, але вона була копійчаною — приблизно 150 рублів.

Навіть якщо зараз згадати 70-80-ті роки, особливо шкільні часи, існував культ того, що про ветеранів має турбуватись суспільство, а не держава. Адже в школах часто до різних свят організовували заходи, допомогу ветеранам війни. Подекуди їм приносили продукти, речі першої необхідності.

Проте довго в СРСР не хотіли бути без одного з найголовніших свят, яке стало важливим інструментом пропаганди. Тому вже у 1965 році Леонід Брєжнєв повернув День перемоги та започаткував пишні святкування з парадами.

