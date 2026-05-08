День победы в СССР был не всегда. Когда и почему не праздновали 9 мая

Официально власть называла одну причину

Многие считают, что в СССР всегда праздновали 9 мая День победы с большим размахом и парадами. Однако на самом деле были годы, когда этот день был обычным.

"Телеграф" расскажет, почему власти СССР отменили пышные празднования Дня победы после 1945 года. Заметим, что именно Иосиф Сталин отменил нерабочий день на 9 мая и любые публичные мероприятия.

С 1948 по 1965 год в СССР не праздновали День победы ни 9 мая, ни в любой другой день. Фактически этот праздник стерли, а причин было несколько. Официально власти говорили, что сейчас не до громких парадов и гуляний, нужно восстанавливать страну и экономику. Потому 9 мая было обычным рабочим днем. При этом почему-то парады и публичные мероприятия на 1 мая никто не отменял.

Парад на 9 мая. Фото: Укринформ

Поэтому вполне возможно, что другой причиной стала неспособность советской власти обеспечить достойную жизнь ветеранов. Ведь как можно громкими парадами с техникой приветствовать победу над нацизмом, когда военные, положившие здоровье за эту победу, остались без поддержки. Тогда ветераны войны получали пенсию, но она была копеечной – примерно 150 рублей.

Даже если сейчас вспомнить 70-80-е годы, особенно школьные времена, существовал культ того, что о ветеранах должно заботиться общество, а не государство. Ведь в школах часто к разным праздникам организовывали мероприятия, помощь ветеранам войны. Иногда им приносили продукты, вещи первой необходимости.

9 мая День победы

Однако долго в СССР не хотели быть без одного из самых главных праздников, ставшего важным инструментом пропаганды. Поэтому уже в 1965 году Леонид Брежнев вернул День победы и положил начало пышным празднованиям с парадами.

Ранее "Телеграф" показывал, как впервые праздновали День победы в Киеве.