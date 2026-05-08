Прорахувалися, але де? У мережі шквал жартів через удари по Москві на 9 травня

Очікування святкових заходів супроводжується активними обговореннями та гумористичними публікаціями в інтернеті

Напередодні 9 травня мережа наповнюється жартами, мемами та іронічними публікаціями про можливі удари по Москві та появу "невідомих дронів" у небі над російською столицею під час святкування.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі гумористичні пости на просторах соціальних мереж. Подібні пости з’являються на тлі повідомлень про стягування систем протиповітряної оборони до столиці РФ. Ще кілька днів тому стало відомо, що російська влада вирішила побудувати чи не оборонне коло. Частину підрозділів ППО перекидають до Москви з інших регіонів.

Більше того, ППО встановлюють на дахах урядових будівель і, відповідно, Кремля також.

Меми у мережі

Але кумедний момент заклюється в тому, що експерти та генерали, наприклад, сходяться на думці, що удари по параду не мають жодного сенсу. Є важливіші об’єкти на території Росії або окупованого Криму.

Проте Росія прагне досконало захистити столицю, тим самим "оголюючи" інші регіони, де є не менш значущі цілі.

Користувачі соцмереж якраз підхопили цю ситуацію і висміяли її різними мемами.

Чим Україна може дістатися Москви

Дрони з дальністю близько 1000 км або більше

Україна має лінійку безпілотників, випробуваних у реальних задачах, здатних діяти на глибокій відстані. Зокрема це дрони "Січень" (до 1400 км), "Лютий" (до 2000 км), Fire Point (FP-1) (до 1600 км), UJ-22 Airborne (до 1600 км), "Ніндзя" (до 1500 км, одна про його нещодавнє застосування даних немає).

Також є чимало дронів, які мають відстань удару 800-1000 км, наприклад, "Бобер" (UJ-26). Частина з них вже долітала до російської столиці.

Дрони з дальністю до 800 км

Ще одна група дронів, які можуть діяти на значній частині європейської території Росії, включно з Москвою, дрони дальністю до 800 км. Серед них:

Які українські ракети та дрони здатні долетіти до Москви/Інфографіка "Телеграфа"

Дістати до Москви можуть і далекобійні ракети. Наприклад, українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" має заявлену дальність польоту до 3000 км. Серед її особливостей — політ на наднизьких висотах. Потенційно дістати може і FP-9 — модифікація балістичної ракети FP-7, що якраз в 2026 році мала проходити кодифікацію. Очікувана дальність — близько 800 км.

Ракета "Фламінго" – характеристика. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні 9 травня невідомий дрон вже турбував спокій москвичів. Президент РФ Володимир Путін вже обговорював перемир’я на цей день, але не з Україною.