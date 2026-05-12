Киев может накрыть аномальная жара? Стало известно, когда готовить плавки и солнцезащитные очки

Столбики термометра поднимутся

Погода в Киеве заставит горожан достать солнцезащитные очки и легкую одежду. После периода дождей и прохлады столицу может покрыть волна тепла.

Такой прогноз дает модель Google DeepMind WeatherNext 2. Там указано, что жителей и гостей столицы ждет резкое изменение синоптической ситуации.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

Дожди и умеренная прохлада — чего ждать в ближайшее время

Вторая декада мая не будет баловать стабильным солнцем. Как пишет WeatherNext 2, начиная с 12 мая, Киев окажется в зоне воздействия более влажных воздушных масс. Днем столбики термометров будут подниматься до +15°C… +19°C. В период с 12 по 17 мая ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Ночи останутся довольно свежими — от +8 до +12°C.

Погода в Киеве. Прогноз Google DeepMind WeatherNext 2

Постепенное тепло

С 18 по 24 мая небо станет проясняться, а дожди отступят. Это будет переходный период, когда температура будет постепенно расти до комфортных +19°C… +24°C. Это идеальное время для прогулок, ведь изнуряющей жары еще не будет, но потребность в верхней одежде днем окончательно исчезнет.

Самое интересное начнется в последнюю неделю месяца. По данным прогноза, с 25 мая Киев посетит настоящее лето. Дневная температура будет стабильно держаться в пределах +25°C… +29°C. В отдельные дни возможны скачки температуры до +30°C, что является аномально высоким показателем для конца весны.

Что прогнозирует Укргидрометцентр

По официальным данным Укргидрометцентра, до 21 мая в Киеве будет царить умеренное тепло с постепенным ростом температуры от +18 до +26°C, хотя период с 13 по 17 мая будет сопровождаться дождями. Начиная с 18 мая ночные показатели поднимутся до комфортных +17°C, а солнечных часов станет больше. Однако настоящий аномальный прогрев начнется после 25 мая, когда по прогнозу WeatherNext 2 столбика термометров уверенно пересекут отметку +28°C…+30°C. Такое резкое потепление фактически завершит весенний сезон, превратив конец мая в полноценное жаркое лето.

