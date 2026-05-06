Похолодання до +11 та затяжні зливи? У Дніпрі може різко погіршитися погодв

Парасольки та теплі речі зайвими у ці дні не будуть

Травневе тепло у Дніпрі виявиться нетривалим. За кілька днів місто накриє холодний атмосферний фронт із грозовими дощами.

Згідно з прогнозом технології Google DeepMind WeatherNext 2, мешканцям міста варто приготуватися до температурних гойдалок. Якщо початок тижня ще дозволить насолодитися сонячною погодою, то друга половина декади змусить знову дістати теплі речі.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Коли чекати пік тепла

Найближчі дні, 6 та 7 травня, стануть найтеплішими у поточному прогнозі. Стовпчики термометрів у денні години впевнено піднімуться до позначок +25…+26°C.

Холодний фронт та опади повернуться — коли треба бути готовим

Злам у погоді розпочнеться вже з 8 травня. Основне похолодання припаде на період до 12 травня.

Найхолодніші дні: У суботу, 9 травня , очікується різке зниження денної температури до +11°C . У період з 8 по 10 травня ночі будуть по-справжньому холодними — температура впаде до +6…+9°C .

Дощі та грози: Перші суттєві опади накриють Дніпро 9 травня. Друга хвиля затяжних дощів прогнозується на 11 – 13 травня, коли небо буде переважно похмурим.

Погода у Дніпрі. Фото - ШІ

Коли повернеться тепла погода

Стабілізується погода після 15 травня. Температура поступово повернеться до прийнятних для травня +20…+22°C. У цей період можливі лише короткочасні опади, а сонце частіше з'являтиметься з-за хмар.

Прогноз Укргідрометцентру

Водночас синоптики Укргідрометцентру дають значно оптимістичніший прогноз, не передбачаючи суттєвого похолодання у найближчий тиждень. За їхніми даними, денна температура у Дніпрі стабільно триматиметься в межах +20…+24°C, а вночі повітря прогріватиметься до комфортних +12…+16°C. Опади будуть лише символічними та короткочасними, зокрема невеликі дощі можливі лише з середи, 13 травня.

