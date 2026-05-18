Щороку рятувальники шукають 5 тис. людей лише на одній території: де найчастіше губляться люди

Деякі місця "ламають" навіть досвідчених мандрівників

Щороку фіксують випадки, коли люди губляться навіть у добре знайомих лісах під час звичайних прогулянок чи збору грибів. Найчастіше це пов’язано не з самою місцевістю, а з поведінкою людини та типовими помилками, які вони допускають.

За даними пошуково-рятувальних служб у США, лише в одному національному парку Yosemite щороку фіксують тисячі випадків, коли люди губляться в лісовій місцевості та потребують допомоги рятувальників — приблизно 4 661 випадок на рік.

Чому люди губляться в лісі

Одна з головних причин — ілюзія знайомої місцевості: здається, що ліс добре відомий, тому багато хто не бере з собою компас або не користується навігатором. Але навіть невелике відхилення від маршруту або втома можуть швидко дезорієнтувати.

Ще одна часта помилка — неправильна підготовка та поведінка. У ліс краще йти у яскравому одязі, а не в камуфляжі, щоб у разі пошуку людину було легше помітити. Якщо ж людина розуміє, що заблукала, найгірше — панікувати і бігати навмання, втрачаючи сили та орієнтири.

Турист в лісі

Що робити, коли загубився в лісі

У такій ситуації важливо зупинитися, заспокоїтися і оцінити обстановку. Варто якнайшвидше зателефонувати в службу порятунку поки є зв’язок і заряд батареї, та чітко пояснити своє приблизне місце перебування.

Також можна орієнтуватися на звуки — іноді чутно дорогу, поїзди або собак, які допомагають зрозуміти напрямок цивілізації. Якщо є можливість рухатися, варто залишати помітні мітки, а якщо координати передані рятувальникам — краще залишатися на місці й чекати допомоги.

