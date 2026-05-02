Обережно, зола! 16 рослин, які можуть загинути від підживлення попелом

Таке підживлення дуже популярне у дачників, але може спровокувати хлороз та хвороби у низки культур

Часто навесні у домашніх господарствах є надлишок золи. Цей матеріал залишається після топки камінів та твердопаливних котлів, і багато хто поспішає щедрою рукою розсипати це добро по грядках, розраховуючи на багатий урожай. На жаль, все не так просто.

Проблема в тому, що надлишок золи залужує ґрунт, а різка зміна рН більшості рослин не подобається . Це як ласунку годувати гірким і пересоленим. Також ця ситуація загрожує надлишком кальцію. В результаті деякі культури можуть постраждати від хлорозу, нестачі живлення, а деякі навіть гинуть.

Перелічимо 16 рослин, для яких зола може стати причиною загибелі.

Чорниця. Голубика. Журавлина. Азалія. Рододендрони. Редиска. Щавель. Магнолія. Верес. Кавуни. Гортензія. Камелія. Брусниця. Шпинат. Папороть. Конвалія.

Які рослини заборонено підживлювати золою.

Залишається додати, що є рослини, яких зола нехай не вб’є, але може завдати серйозної шкоди. Наприклад, усіма улюблена картопля здатна захворіти від парші і не дасть повноцінний результат, якщо ви будете старатися із золою. Не подобаються такі підживлення і бобовим: квасоля, горох, боби не отримають необхідний магній через перекос у мінеральному харчуванні.

