Обережно, зола! 16 рослин, які можуть загинути від підживлення попелом
Таке підживлення дуже популярне у дачників, але може спровокувати хлороз та хвороби у низки культур
Часто навесні у домашніх господарствах є надлишок золи. Цей матеріал залишається після топки камінів та твердопаливних котлів, і багато хто поспішає щедрою рукою розсипати це добро по грядках, розраховуючи на багатий урожай. На жаль, все не так просто.
Проблема в тому, що надлишок золи залужує ґрунт, а різка зміна рН більшості рослин не подобається. Це як ласунку годувати гірким і пересоленим. Також ця ситуація загрожує надлишком кальцію. В результаті деякі культури можуть постраждати від хлорозу, нестачі живлення, а деякі навіть гинуть.
Перелічимо 16 рослин, для яких зола може стати причиною загибелі.
- Чорниця.
- Голубика.
- Журавлина.
- Азалія.
- Рододендрони.
- Редиска.
- Щавель.
- Магнолія.
- Верес.
- Кавуни.
- Гортензія.
- Камелія.
- Брусниця.
- Шпинат.
- Папороть.
- Конвалія.
Залишається додати, що є рослини, яких зола нехай не вб’є, але може завдати серйозної шкоди. Наприклад, усіма улюблена картопля здатна захворіти від парші і не дасть повноцінний результат, якщо ви будете старатися із золою. Не подобаються такі підживлення і бобовим: квасоля, горох, боби не отримають необхідний магній через перекос у мінеральному харчуванні.
