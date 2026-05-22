Усик — Верхувен: о котрій бій, точний час початку боксу

Великий бій пройде на фоні пірамід

У суботу, 23 травня, у Гізі відбудеться масштабне шоу боксу. У головному бою вечора на ринг вийдуть український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) та нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен (1-0, 0 КО).

Що потрібно знати

Усик проведе бій із Верхувеном за правилами боксу

Вечір боксу стартує о 18:00 за київським часом

Головний поєдинок шоу розпочнеться після опівночі

Шоу боксу Усик — Верхувен розпочнеться о 18:00 за київським часом боями раннього андеркарда. Про це повідомляє "Телеграф".

Час старту шоу у всьому світі

Основний кард шоу розпочнеться о 20:00 за київським часом, а вихід Усика та Верхувена орієнтовно заплановано на 00:48 24 травня. Додамо, що вечір боксу у Гізі в Україні покажуть медіаплатформи DAZN та "Київстар ТБ".

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.