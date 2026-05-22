Кахель відходить у минуле: тепер плитку заміняють лише цим (фото)

Встановлення цієї панелі набагато легше

У сфері дизайну інтер'єру та ремонту житла з'явився новий потужний конкурент традиційній керамічній плитці — стінові панелі з ПВХ (полівінілхлориду). Хоча багато людей досі скептично ставляться до цього матеріалу, асоціюючи слово "пластик" із дешевим та ненадійним покриттям, сучасні технології повністю змінили правила гри.

Сьогоднішні ПВХ-панелі перейшли у зовсім іншу категорію якості та естетики. "Телеграф" розповість детальніше.

Що таке сучасна ПВХ-панель

Це легкий оздоблювальний елемент на основі пластику, який кріпиться до стіни за допомогою спеціального клею або зручної системи пазів (клік-системи). Виробникам вдалося досягти неймовірного прогресу у зовнішньому вигляді: поверхня панелей може бути гладкою, візерунчастою, з імітацією дерева або каменю. Сучасні текстури настільки реалістичні, що з першого погляду їх практично неможливо відрізнити від натуральних матеріалів.

Головний козир — ремонт без демонтажу

Найбільшою перевагою ПВХ-панелей є те, що вони не потребують збивання старої поверхні. Їх можна монтувати безпосередньо на стару кахельну плитку. Це радикально знижує як час проведення ремонту, так і його фінансову вартість.

Монтаж ПВХ-панелі

Водостійкість та нюанси термостійкості

Матеріал панелей є на 100% водонепроникним і взагалі не вбирає вологу, що робить його ідеальним для ванних кімнат, де теплові навантаження зазвичай не є критичними. Проте з високими температурами слід бути обережними. Більшість виробників не рекомендують встановлювати ПВХ-панелі безпосередньо біля джерел відкритого вогню — наприклад, за газовою плитою, оскільки сильний нагрів може деформувати пластик. У випадку з електричними або індукційними варильними поверхнями цей ризик значно нижчий, але фахівці все одно радять використовувати захисний шар (наприклад, панель із термостійкого скла).

Плюси та мінуси: що потрібно знати перед покупкою

Переваги: Головний плюс — швидка та "чиста" інсталяція. Якщо укладання плитки — це шумний, пильний процес, який розтягується на дні, то облицювання панелями можна виконати всього за кілька годин. Панелі мають невелику вагу, тому не обтяжують стіни. Догляд за ними максимально простий — достатньо протерти вологою ганчіркою. Крім того, вони мають непогані тепло- та звукоізоляційні властивості.

Недоліки: Основним мінусом залишається тактильне сприйняття — ПВХ ніколи не зрівняється за міцністю та відчуттям природності з керамікою чи натуральним каменем. Термін служби пластикових панелей (особливо бюджетних варіантів) є коротшим, і вони більш чутливі до механічних пошкоджень та подряпин.

То що ж обрати: кахель чи ПВХ

Вибір залежить від ваших пріоритетів та бюджету. Якщо ви шукаєте класичне рішення на десятиліття, яке не боїться подряпин, вогню та води — керамічна плитка залишається неперевершеним лідером.

Але якщо перед вами стоїть завдання зробити швидкий, бюджетний, проте візуально ефектний та стильний ремонт без зайвого бруду й демонтажу — сучасні ПВХ-панелі стануть чудовим та виправданим вибором, який при правильному монтажі матиме дуже естетичний і дорогий вигляд.

