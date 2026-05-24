Переборщили з перцем? Перевірте, чи знаєте ви, що робити з занадто гострою стравою

Є декілька дієвих способів виправити смак занадто пекучої страви

Страву легко зробити занадто гострою. Достатньо трохи переборщити з перцем чи спеціями, і смак стає дуже різким і пекучим. Втім, навіть у такій ситуації страву не обов’язково викидати.

Повністю прибрати пекучість після приготування не вдасться, однак її можна суттєво зменшити й збалансувати смак. Розповідаємо про кулінарні прийоми, які допоможуть виправити ситуацію.

Як зменшити гостроту страви

Перш ніж додавати щось нове до страви, варто спробувати її ще раз і визначити, наскільки сильна гострота та який загальний смак. Це допоможе обрати правильний спосіб. Нові інгредієнти потрібно додавати поступово і щоразу пробувати, що вийшло.

Найпростіший спосіб зменшити гостроту — збільшити об'єм страви. Наріжте очищену картоплину великими кубиками і проваріть у занадто гострому супі 10–15 хвилин. Потім цю картоплю можна просто дістати й викинути. Якщо дозволяє рецептура, просто додайте в каструлю більше незаправленого бульйону, квасолі, солодкого перцю або кабачків. Гострота розподілиться на більшу масу і стане помірною.

Молоко, сметана або натуральний йогурт добре нейтралізують гостроту і дають приємний охолоджувальний ефект. Додайте у страву 2–3 столові ложки жирної сметани, вершків або натріть трохи жирного сиру. Пом’якшити смак страв азійської кухні допоможе кокосове молоко.

Лимонний сік, оцет або навіть кетчуп також здатні збалансувати гостроту. Як зазначає The Kitchn, цей прийом активно використовують у тайській кухні, де гострі страви майже завжди доповнюють кислотою. Починайте додавати кислоту з невеликої кількості і пробуйте страву, щоб не переборщити.

Гіркий перець треба додаати до страви без насіння.

Ще один спосіб врятувати гостру страву — додати підсолоджувач. Дрібка цукру або крапля меду додасть смаку новий відтінок і зменшить відчуття пекучості. Головне — контролюйте кількість солодкого, щоб м'ясна страва випадково не перетворилася на десерт.

Невелика кількість вершкового масла або олії також допоможе пом’якшити смак гострої страви. Якщо ви готуєте соус для макаронів або підливу і бачите, що переборщили з перцем, наприкінці приготування вмішайте кубик крижаного вершкового масла. Це не лише пом'якшить гостроту, але й надасть глянцевого блиску.

Одна столова ложка арахісової пасти чи тахіні на трилітрову каструлю м'ясного гуляшу чи овочевого супу не буде відчуватися у страві. При цьому високий вміст рослинних жирів у пасті моментально "зв'яже" надлишок перцю і зробить смак м’якшим.

Якщо не хочете нічого змінювати в самій страві, просто подайте її з прісним рисом, макаронами, хлібом або картоплею. Крохмаль у цих продуктах діє як губка, яка вбирає гостроту безпосередньо під час пережовування.