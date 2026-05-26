В Україні може різко похолодати напередодні літа: де буде до +10

Парасольки не будуть зайвими

Погода в Україні може зіпсуватися. Денні стовпчики термометрів показуватимуть до +20 градусів тепла.

Такі дані оприлюднили синоптики ventusky. На зміну майже літньому теплу приходить хвиля прохолодного повітря, яка змусить українців знову дістати зі шаф тепліші речі.

Де буде найхолодніше

За даними метеорологічних карт, температурне тло в Україні суттєво знизиться. У деяких регіонах, зокрема у Карпатському краї та на прикордонних територіях, температура повітря у найхолодніші моменти доби подекуди опускатиметься до +10 °C. Навіть у денні години в більшості областей термометри не піднімуться вище за скромні +13…+20 °C.

Похолодання в Україні

Температурний режим у найбільших містах України

Регіони зустрінуть похолодання по-різному. Синоптики Ventusky дають такий температурний зріз по ключових містах:

Київ: Столиця опиниться в епіцентрі прохолоди. Стовпчики термометрів у Києві зафіксуються на позначці всього +13 °C .

На сході країни також буде свіжо. У Харкові очікується близько +14 °C .

Західні регіони триматимуться трохи впевненіше — у Львові повітря прогріється до +17 °C .

У центральних регіонах, зокрема в Дніпрі, очікується помірна прохолода на рівні +18 °C .

Найтепліше буде на Півдні. Одеса лідирує в цьому списку, де стовпчики термометрів піднімуться до максимальних для цього періоду +20 °C.

Де чекати на дощі

Похолодання прийде не саме — його супроводжуватимуть атмосферні фронти. На прогностичних картах чітко видно зону опадів, яка накриє значну частину України.

Найсильніші зливи та густі хмари очікуються на Півночі, у Центрі та частково на Сході країни. Зокрема, під удар негоди потраплять Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Черкаська області. Водночас на Заході та на більшій частині Півдня (включно з Одещиною та Кримом) у цей час прогнозують переважно суху погоду.

