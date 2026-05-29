Товари в "АТБ" пропонують вигідно "по ціні" чи "за ціною": як правильно сказати українською
Один з варіантів — калька з російської
Купуючи товари в супермаркетах, зокрема й в "АТБ", українці часто припускаються помилок. Адже не всі знаю, як правильно казати "по ціні" чи "за ціною".
"Телеграф" розбирався в цьому питанні. Зауважимо, що досить часто в українській мові прийменник "по" — це калька з російської.
Тому українською правильно казати купувати "за ціною", а не "по ціні". Окрім того, це стосується й знижок чи акцій. Правильно "зі знижкою", а не "по знижці". Аналогічно з акціями — "за акцією", а не "по акції".
Виходить, що використання прийменника "по" з місцевим відмінком у цих значення — це калька з російської мови, якої в українській краще уникати. Приклади правильного вживання:
- Купувати за високою ціною / за вигідною ціною.
- Товар продають за фіксованою ціною.
- Картопля в "АТБ" за акційною ціною.
- Банани в магазині продають зі знижкою.
Окрім того, українською правильно казати не "купляти", а "купувати". Хоча перше слово досить часто зустрічається в побуті, однак в діловій чи літературній мові воно вважається неправильним.
Додамо, що ціни в українські можуть бути "низькими" та "високими", а не "дешевими" чи "дорогими". Тобто "ціни на взуття низькі", але "дешева сукня".
