У Львові на місці вбивства Ірини Фаріон залишили "живий" символ (фото)

Тепер це місце набуває нового змісту

У Львові в день народження мовознавиці та громадської діячки Ірина Фаріон на місці, де її було вбито влітку 2024 року, з’явився новий символ пам’яті — живий. Місце трагедії перетворили на символ продовження життя.

Донька Софія разом із внуками висадили дерево та кущ троянд. Про це повідомляє Телеграм-канал "Великий Львів".

На дереві зав'язують синьо-жовті стрічки — як тихий знак присутності тих, хто пам’ятає і не дозволяє цій історії зникнути з публічного простору. На міці вбивства мовознавиці також є стела із даними про неї і прапор України. Люди також залишають тут квіти і лампадки.

Місце вбивства Ірини Фаріон.

Ірина Фаріон була однією з найвідоміших українських мовознавиць, яка роками активно виступала за захист і розвиток української мови та жорстко коментувала мовну політику в Україні. 19 липня 2024 року у Львові стався збройний напад: невідомий здійснив постріл у Фаріон біля її будинку. Постраждалу у критичному стані доставили до лікарні, однак врятувати її життя медикам не вдалося — вона померла того ж дня.

Станом на зараз справа про вбивство мовознавиці Ірина Фаріон у суді перебуває на фінальній стадії розгляду, але ще не завершена вироком. Обвинувачений — В’ячеслав Зінченко — утримується під вартою без права застави. На останніх засіданнях суд неодноразово розглядав питання продовження запобіжного заходу — арешт для обвинувачуваного систематично подовжують. Проте Зінченко влаштовує "шоу" просто у суді.

