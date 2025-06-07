Кабачки більше не будуть гнити, а шкідники обійдуть за кілометр: чим обприскати

Щоб отримати гарний врожай, варто знати рецепти корисних підкормок

Кабачки — одна з найпростіших у вирощуванні та найврожайніших культур на городі. Втім, навіть вони потребують належного догляду, особливо у фазу активного зростання та плодоношення, адже в якийсь момент плоди можуть почати гнити. І не забуваймо про шкідників!

У червні рослини стрімко розвиваються, нарощують листя й починають квітнути, тому їм необхідне додаткове живлення для щедрого врожаю. Як врятувати кабачки від гниття та шкідників, розповіли у блозі "Моя Дача і Город без турбот".

Чим обприскати кабачки від гнилі: рецепт

Вода — 9 л

Борна кислота — 0,5 ч. л. (розчинити в невеликій кількості гарячої води)

Йод — 15-40 крапель (залежно від стану рослини)

Молоко або сироватка — 0,5 л

Просто змішайте всі вищесказані інгредієнти у відрі, перелийте в пульверизатор і обприскайте кабачки по листку. Це підживлення допоможе запобігти гниттю рослин, а також відлякає ймовірних шкідників.

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