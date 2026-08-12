Неочікувана допомога: в мережі показали, як легко прибрати кісточки з кавуна

Користувачі мережі з гумором сприйняли таку пораду

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Українці полюбляють кавуни, проте не всім подобається вибирати з них кісточки. В мережі показали простий "лайфхак", як позбутись від насіння без зайвих зусиль.

Відповідне відео оприлюднене в одній із соціальних мереж. Варто зазначити, що воно має жартівливий характер.

На кадрах видно як людина тримає скибку кавуна. А кісточки з нього вибирає звичайна курка.

"Лайфхак для любителів кавунів", — зазначено під відео.

Що пишуть в коментарях?

Користувачі з гумором відреагували на пораду. Багато хто наголосив, що їсть кавуни прямо з кісточками.

"Я їм з кісточками";

"Я все життя з кісточками їв)";

"Тому в тебе пузо не від пива, а від кавуна", — жартують в мережі.

Коментарі користувачів

Як обрати смачний кавун?

Як повідомляв "Телеграф", хороший кавун зазвичай видається важчим, ніж виглядає, адже містить багато соку. Під час легкого постукування стиглий плід має видавати глухий, глибокий звук.

Також варто обирати кавуни правильної симетричної форми без вм’ятин, тріщин і пошкоджень. Якщо є плодоніжка, краще, щоб вона була сухою та коричневою — це може вказувати на природне дозрівання.

Ще одна ознака якісного кавуна — матова шкірка. Надто блискуча поверхня іноді може бути сигналом, що плід ще не повністю дозрів.

Водночас не варто купувати кавуни з м’якими плямами, синцями, дивними вм’ятинами або слідами пошкоджень. Такі ознаки можуть свідчити про неправильне зберігання чи транспортування.

Як вибрати найсолодший кавун у магазині. Фото male.kozak

Раніше "Телеграф" розповідав, чому сухий хвостик – це ще не гарантія солодкого кавуна.