Частина українців у червні отримає пенсії раніше за інших: коли прийдуть гроші

Законодавство визначає список осіб, чиє фінансування забезпечується у пріоритетному порядку

Пенсійний фонд України здійснює виплати поетапно. У зв’язку з цим у червні 2026 року частина українців може отримати свої пенсії раніше за інших.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

Коли українцям приходять пенсії

Виплати відбуваються у період з 4 до 25 числа кожного місяця. Протягом цього часу банки та поштові оператори перераховують або доставляють кошти одержувачам відповідно до затвердженого графіка.

Хто отримає гроші одним із перших

Законодавство визначає список осіб, чиє фінансування забезпечується у пріоритетному порядку. Серед тих, хто може отримати пенсію раніше:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих захисників та захисниць;

особи з особливими нагородами перед Україною.

Це зроблено для того, щоб люди зі спеціальним статусом вчасно отримували допомогу від держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не так із масштабною пенсійною реформою в Україні. Штучний інтелект проаналізував зміни та виніс свій вердикт.

Також Телеграф пояснював, як в Україні розраховують пенсію. На неї безпосередньо впливає середня зарплата.