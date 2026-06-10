Милозвучне, але забуте: це слово впізнають тільки в Києві

Це слово навіює асоціації з прохолодою у спекотний літній день

Гарне українське слово "плесо" нечасто можна почути у повсякденній мові сучасних українців. Проте воно добре знайоме киянам, адже там є КП "Плесо", що займається впорядкуванням водойм та стежить за пляжами.

"Телеграф" розповідає, що означає це слово. На сайті "Горох" пояснили, що "плесо" – це широка, рівна й спокійна ділянка річки або водойми, де вода тече повільно або майже стоїть. Так можна назвати широкий водний простір, спокійну ділянку водойми без заростей.

Що таке "плесо". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Приклади з літератури:

Він прудко мчав берегом, стрибаючи з купини на купину понад грузьким мулом, прямуючи до невеличкого плеса , де ріка робила закрут і зникала з очей. (Ю. Покальчук, пер. з тв. Е. Берроуза)

, де ріка робила закрут і зникала з очей. (Ю. Покальчук, пер. з тв. Е. Берроуза) Річка тече ліниво.., утворила затоки й плеса . (Ю. Яновський)

. (Ю. Яновський) Посеред цього болота є плесо , де вода така темна, ніби на чорному камені настояна. (М. Стельмах)

, де вода така темна, ніби на чорному камені настояна. (М. Стельмах) Став був великий. Посередині плесо чистої води. (Б. Лепкий)

чистої води. (Б. Лепкий) Серед хмар блукає блідий місяць, ніби шукає десь пристановища на незахмареному плесі неба. (І. Пільгук)

Попри використання у літературі, не всі знають, що таке "плесо". Хоча це слово на слуху у Києві, через КП "Плесо", але мало хто задумується, що насправді воно означає.

Прапор КП "Плесо". Фото: korrespondent

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