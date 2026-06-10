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Милозвучне, але забуте: це слово впізнають тільки в Києві

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Мова - душа нації, що передається з покоління в покоління Новина оновлена 10 червня 2026, 12:03
Мова - душа нації, що передається з покоління в покоління. Фото Колаж "Телеграф"

Це слово навіює асоціації з прохолодою у спекотний літній день

Гарне українське слово "плесо" нечасто можна почути у повсякденній мові сучасних українців. Проте воно добре знайоме киянам, адже там є КП "Плесо", що займається впорядкуванням водойм та стежить за пляжами.

"Телеграф" розповідає, що означає це слово. На сайті "Горох" пояснили, що "плесо" – це широка, рівна й спокійна ділянка річки або водойми, де вода тече повільно або майже стоїть. Так можна назвати широкий водний простір, спокійну ділянку водойми без заростей.

Що таке плесо
Що таке "плесо". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Приклади з літератури:

  • Він прудко мчав берегом, стрибаючи з купини на купину понад грузьким мулом, прямуючи до невеличкого плеса, де ріка робила закрут і зникала з очей. (Ю. Покальчук, пер. з тв. Е. Берроуза)
  • Річка тече ліниво.., утворила затоки й плеса. (Ю. Яновський)
  • Посеред цього болота є плесо, де вода така темна, ніби на чорному камені настояна. (М. Стельмах)
  • Став був великий. Посередині плесо чистої води. (Б. Лепкий)
  • Серед хмар блукає блідий місяць, ніби шукає десь пристановища на незахмареному плесі неба. (І. Пільгук)

Попри використання у літературі, не всі знають, що таке "плесо". Хоча це слово на слуху у Києві, через КП "Плесо", але мало хто задумується, що насправді воно означає.

Прапор КП Плесо
Прапор КП "Плесо". Фото: korrespondent

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно просити вибачення українською. Ніколи не кажіть "вибачте мене".

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#Українська мова #Слова #Значення