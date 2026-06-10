Милозвучне, але забуте: це слово впізнають тільки в Києві
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Це слово навіює асоціації з прохолодою у спекотний літній день
Гарне українське слово "плесо" нечасто можна почути у повсякденній мові сучасних українців. Проте воно добре знайоме киянам, адже там є КП "Плесо", що займається впорядкуванням водойм та стежить за пляжами.
"Телеграф" розповідає, що означає це слово. На сайті "Горох" пояснили, що "плесо" – це широка, рівна й спокійна ділянка річки або водойми, де вода тече повільно або майже стоїть. Так можна назвати широкий водний простір, спокійну ділянку водойми без заростей.
Приклади з літератури:
- Він прудко мчав берегом, стрибаючи з купини на купину понад грузьким мулом, прямуючи до невеличкого плеса, де ріка робила закрут і зникала з очей. (Ю. Покальчук, пер. з тв. Е. Берроуза)
- Річка тече ліниво.., утворила затоки й плеса. (Ю. Яновський)
- Посеред цього болота є плесо, де вода така темна, ніби на чорному камені настояна. (М. Стельмах)
- Став був великий. Посередині плесо чистої води. (Б. Лепкий)
- Серед хмар блукає блідий місяць, ніби шукає десь пристановища на незахмареному плесі неба. (І. Пільгук)
Попри використання у літературі, не всі знають, що таке "плесо". Хоча це слово на слуху у Києві, через КП "Плесо", але мало хто задумується, що насправді воно означає.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно просити вибачення українською. Ніколи не кажіть "вибачте мене".