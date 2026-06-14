Риба як у ресторані: один інгредієнт замість борошна змінює все панірування

Смажена риба залишається однією з найулюбленіших страв українців.

Проте багатьом знайома ситуація, коли панірування вбирає занадто багато олії, скоринка виходить важкою, а сама риба втрачає соковитість. Саме тому кулінари все частіше звертають увагу на альтернативні способи панірування, які давно використовують професійні кухарі. Про це йдеться на порталі "dnevno".

Одним із таких секретів є звичайний кукурудзяний крохмаль. Хоча більшість господинь використовують його для приготування соусів, киселів або десертів, цей продукт може стати чудовою заміною борошну під час смаження риби.

Фахівці пояснюють, що кукурудзяний крохмаль створює навколо риби тонкий захисний шар, який швидко схоплюється в гарячій олії. Завдяки цьому на поверхні утворюється легка хрустка скоринка, а всередині зберігається природна соковитість продукту. Крім того, крохмаль поглинає менше жиру, ніж традиційне борошно, тому готова страва виходить менш важкою.

Ще одна перевага такого способу — рівномірне обсмаження. Скоринка набуває красивого золотистого кольору та не відшаровується під час перевертання. Саме тому цей метод часто використовують у ресторанах азійської та європейської кухні.

Для приготування знадобиться близько 1 кг риби, 200 г кукурудзяного крохмалю, сіль, мелений перець, сушений часник та інші спеції за смаком. Рибу рекомендують заздалегідь посолити та залишити в холодильнику на кілька годин, щоб вона рівномірно просолилася.

Після цього крохмаль змішують зі спеціями, ретельно обвалюють у суміші кожен шматок риби та викладають на добре розігріту сковороду з достатньою кількістю олії. Під час смаження важливо не поспішати з перевертанням: скоринка повинна встигнути сформуватися та набути золотистого відтінку.

Готову рибу викладають на паперовий рушник, щоб прибрати залишки олії. Подавати її можна з картопляним пюре, запеченою картоплею, свіжими овочами або легким салатом. Також до страви добре пасують соуси на основі сметани, йогурту або лимонного соку.

Кулінари зазначають, що проста заміна борошна на кукурудзяний крохмаль здатна помітно змінити результат. Риба виходить більш хрусткою, менш жирною та зберігає свою ніжну текстуру, за яку її так цінують любителі домашньої кухні.