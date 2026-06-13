Шпаки забудуть дорогу до черешні: садівники з Британії назвали несподіваний спосіб врятувати врожай

На дерево треба повішати копійчаний предмет

Дозрівання черешні часто стає справжнім святом не лише для господарів, а й для шпаків та інших птахів. Буває, що за кілька днів пернаті встигають знищити значну частину врожаю. Однак британські садівники знайшли простий спосіб відлякати непроханих гостей без хімії та дорогих пристосувань.

Експерти радять використовувати звичайну алюмінієву фольгу. Простим лайфхаком поділилися на tomsguide.com.

Фольгу треба нарізати на довгі стрічки та підвісити на гілках дерева. Під дією вітру смужки рухаються та відбивають сонячне світло, створюючи мерехтіння, яке дезорієнтує птахів і змушує їх шукати інше місце для годівлі.

За словами фахівців, такий метод не шкодить пернатим, а лише робить дерево менш привабливим для них. Для більшого ефекту стрічки рекомендують розміщувати на різній висоті, щоб відблиски були непередбачуваними.

Черешня є одним з улюблених ласощів птахів, тому захист плодів варто продумати ще до того, як вони почнуть наливатися кольором. У невеликих садах фахівці також радять використовувати сітки, але для високих дерев блискучі стрічки можуть стати простішим рішенням.

Замість фольги можна використовувати старі компакт-диски або спеціальні світловідбивні стрічки. Головне, щоб вони вільно рухалися на вітрі та створювали якомога більше відблисків.

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