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Скворцы забудут дорогу к черешне: садоводы из Британии назвали неожиданный способ спасти урожай

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Скворцы часто уничтожают весь урожай черешень Новость обновлена 13 июня 2026, 10:58
Скворцы часто уничтожают весь урожай черешень. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

На дерево нужно повешать копеечный предмет

Созревание черешни часто становится настоящим праздником не только для хозяев, но и для скворцов и других птиц. Бывает, что через несколько дней пернатые успевают уничтожить значительную часть урожая. Однако британские садоводы нашли простой способ отпугнуть незваных гостей без химии и дорогих приспособлений.

Эксперты рекомендуют использовать обычную алюминиевую фольгу. Простым лайфхаком поделились на tomsguide.com.

Фольгу надо нарезать на длинные ленты и подвесить на ветках дерева. Под действием ветра полоски двигаются и отражают солнечный свет, создавая мерцание, дезориентирующее птиц и заставляющее их искать другое место для кормления.

По словам специалистов, такой метод не вредит пернатым, а только делает дерево менее привлекательным для них. Для лучшего эффекта ленты рекомендуют размещать на разной высоте, чтобы блики были непредсказуемыми.

Черешня
Черешня. Фото: leto.ua

Черешня является одним из любимых лакомств птиц, поэтому защиту плодов следует продумать еще до того, как они начнут наливаться цветом. В небольших садах специалисты советуют использовать сетки, но для высоких деревьев блестящие ленты могут стать более простым решением.

Вместо фольги можно использовать старые компакт-диски или специальные световозвращающие ленты. Главное, чтобы они свободно двигались по ветру и создавали как можно больше бликов.

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#Черешня #Лайфхак #Шпаки