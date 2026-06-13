Скворцы забудут дорогу к черешне: садоводы из Британии назвали неожиданный способ спасти урожай

На дерево нужно повешать копеечный предмет

Созревание черешни часто становится настоящим праздником не только для хозяев, но и для скворцов и других птиц. Бывает, что через несколько дней пернатые успевают уничтожить значительную часть урожая. Однако британские садоводы нашли простой способ отпугнуть незваных гостей без химии и дорогих приспособлений.

Эксперты рекомендуют использовать обычную алюминиевую фольгу. Простым лайфхаком поделились на tomsguide.com.

Фольгу надо нарезать на длинные ленты и подвесить на ветках дерева. Под действием ветра полоски двигаются и отражают солнечный свет, создавая мерцание, дезориентирующее птиц и заставляющее их искать другое место для кормления.

По словам специалистов, такой метод не вредит пернатым, а только делает дерево менее привлекательным для них. Для лучшего эффекта ленты рекомендуют размещать на разной высоте, чтобы блики были непредсказуемыми.

Черешня является одним из любимых лакомств птиц, поэтому защиту плодов следует продумать еще до того, как они начнут наливаться цветом. В небольших садах специалисты советуют использовать сетки, но для высоких деревьев блестящие ленты могут стать более простым решением.

Вместо фольги можно использовать старые компакт-диски или специальные световозвращающие ленты. Главное, чтобы они свободно двигались по ветру и создавали как можно больше бликов.

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