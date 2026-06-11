Забудьте про слово "давай": чому його не варто вживати в українській та чим замінити

Деякі популярні конструкції є не характерними для нашої мови

Багато українців щодня використовують слово "давай", коли пропонують щось своєму співрозмовнику. Однак українською мовою насправді заведено говорити інакше.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, чому варто відмовитися від слова "давай". Він пояснив, що конструкція із цим словом вважаються не характерною для української мови.

Стилістично кращі варіанти:

"Ходімо" замість "давай підемо";

"Сядьмо" замість "давай сядемо";

"Почнімо" замість "давай почнемо";

"Берімо" замість "давай брати".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чому українською вітатися словом "Добре ранок" неправильно. Річ у тому, що під час вітання вранці, слід використовувати родовий відмінок — "Доброго ранку". А в денний або вечірній час доби слід використовувати називний відмінок.

Також "Телеграф" розповідав про те, як українською звертатися до Дмитра правильно. Багато наших співвітчизників навіть не здогадуються, наскільки багато гарних варіантів цього імені існує в рідній мові.