Була найзаможнішою серед дружин мерів: що відомо про обраницю Андрія Садового

Наталія Дума
Андрій Садовий у шлюбі вже 24 роки
Андрій Садовий у шлюбі вже 24 роки. Фото Колаж Телеграфу

Катерина народила солвоікові п'ятеро синів

Катерина Кіт-Садова — не лише дружина мера Львова Андрія Садового, а й самодостатня жінка, яка поєднує одразу кілька ролей: медіавласниці, мами п’ятьох дітей і соціальної активістки. Із чоловіком вона у шлюбі вже більше 20 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Андрія Садового. Катерина Кіт-Садова виявилася найбагатшою з-поміж дружин міських голів обласних центрів та голів обласних державних (військових) адміністрацій за даними видання NV.

Що відомо про шлюб мера Львова Садового

Катерина Кіт-Садова і Андрій Садовий у шлюбі вже 24 роки. За цей час у подружжя народилося п’ятеро дітей — Іван, Михайло, Тадей, Йосип та Антоній. Двоє старших синів зараз навчаються у Великій Британії.

Познайомилися вони у компанії спільних друзів. Вони відразу сподобалися один одному і в той самий вечір Андрій подарував Катерині золоту каблучку із чорним каменем і запросив на повільний танець. Однак зі свята він пішов не попрощавшись.

За місяць Катерина зателефонувала до Садового із проханням бути спонсором її дипломної роботи. Згодом вона прийшла до нього на роботу. Ще за якийсь час у них розпочалися стосунки. Лише за сім років пара вирішила одружитися.

Проте повінчалися Андрій і Катерина лише у серпні 2024 року. Тоді Садовий виклав фото із дружиною з підписом: "Це козацька церква в Каневі. Ми з Катериною знову одружилися".

Що відомо про Катерину Кіт-Садову

Пані Катерина є ключовим акціонером медіахолдингу "ТРК Люкс". У 2024 році вона отримала понад 2,3 млн грн зарплати і 10,7 млн грн дивідендів з цього бізнесу, додатково — ще близько 200 тис. грн у вигляді банківських процентів. Про це йдеться у декларації Андрія Садового.

Катерині належить розкішний будинок у Львові площею 660 м², дві земельні ділянки (702 та 301 м²), а також автомобілі Mercedes-Benz V300 (2021) та Skoda Kodiaq (2017). У декларації за 2022 рік вона очолила рейтинг заможних дружин мерів України — задекларувала значні доходи, активи та цінні папери.

Катерина працює соціальною працівницею у реабілітаційному центрі Unbroken у Львові. Хоча оформлена лише на 0,25 ставки, фактично проводить із ветеранами та переселенцями значно більше часу, організовуючи їм культурне дозвілля, допомагаючи адаптуватися до життя після травм і поновити контакт із життям.

