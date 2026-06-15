"Страха при жизни почему-то нет": мэр Львова рассказал о новом нападении на себя и объяснил, почему отказывается от охраны

Недавно мэра Львова облили грязной жидкостью

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал о недавнем покушении на себя и признался, что это уже далеко не первый подобный инцидент в его жизни. 15 мая неизвестный мужчина вылил на спину политика ведро грязной жидкости.

Об этом Андрей Садовой сообщил в интервью Славе Демину. Нападение произошло, когда он возвращался в Ратушу после мероприятия в Украинском католическом университете. Нападающего сразу задержали очевидцы.

Как выяснилось впоследствии, мужчина действовал не один. Садовый рассказал, что речь шла о группе людей, которые, по его словам, имели криминальное прошлое и, вероятно, проблемы с запрещенными веществами. Более того, за неделю до этого, утверждает мэр, была еще одна похожая попытка.

"Я понимаю, что кто-то очень интересуется, где я бываю и как живу, тестирует разные реакции", — отметил Садовый

Мэр признался, что за годы работы сталкивался с подобными ситуациями неоднократно. Хотя, по его словам, по нему никогда не стреляли, попытки нападений случались много раз. Однако каждый раз рядом были люди, быстро реагировавшие и не позволявшие ситуации выйти из-под контроля.

Садовый также вспомнил случай с мужчиной, задержанным после того, как тот бросил гранату. По словам мэра, в рюкзаке нападавшего тогда обнаружили еще несколько боеприпасов, и последствия могли быть гораздо серьезнее.

Слава Демин и Андрей Садовый. Фото: скриншот с видео

Несмотря на пережитое, глава Львова говорит, что не испытывает страха за собственную жизнь. "Неприятно, но страха нет. Просто это выбивает из графика в час или два", — объяснил он.

Также мэр Львова принципиально отказывается от личной охраны. По его словам, ему неоднократно предлагали усиленную безопасность – от бронированного автомобиля до ношения бронежилета. Однако сам Садовый не видит в этом необходимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что светит Усику в политике и кто за это заплатит. Узнайте, есть ли шансы у боксера стать президентом.