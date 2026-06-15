Під забороною: мер Львова зробив різку заяву про "Квартал 95" та Олю Полякову (відео)

Політик зізнається, що дещо відстав від життя

Мер Львова Андрій Садовий, який зізнався, чи буде балотуватися у президенти, несподівано оцінив творчість Олі Полякової та зробив категоричну заяву щодо "Кварталу 95". Він зізнався, що останніми роками майже не відвідує концертів, але віддає перевагу стендапам.

В інтерв'ю Славі Дьоміну політик позитивно відгукнувся про Олю Полякову. За словами Садового, йому імпонує енергетика співачки, а також він "зацінив" одну з її композицій, створених для проєкту Unbroken.

Проте Садовий зізнався, що про новий проєкт артистки The Nogi, у рамках якого вона співає із нецензурною лексикою, він не чув. Натомість відповідь на запитання про "Квартал 95" виявилася значно категоричнішою.

На прохання ведучого сказати, чи відвідав би він концерт гумористичної студії, Садовий коротко відповів: "Принципово би не пішов". Але причин такої позиції мер Львова пояснювати не став.

Також Дьомін згадав співачку Анну Трінчер. Садовий зізнався, що особисто з нею не знайомий, і пожартував, що артистка "до нього на каву не приходила".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Садовий прожив у Москві два роки. Мер Львова зізнався, що добре орієнтується в російській столиці.