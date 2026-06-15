Под запретом: мэр Львова сделал резкое заявление о "Квартале 95" и Оле Поляковой (видео)

Политик признается, что несколько отстал от жизни

Мэр Львова Андрей Садовой, признавшийся, будет ли баллотироваться в президенты, неожиданно оценил творчество Оли Поляковой и сделал категорическое заявление по поводу "Квартала 95". Он признался, что в последние годы почти не посещает концерты, но предпочитает стендапы.

В интервью Славе Демину политик положительно отозвался об Оле Поляковой. По словам Садового, ему импонирует энергетика певицы, а также он "заценил" одну из ее композиций, созданных для проекта Unbroken.

Тем не менее, Садовой признался, что о новом проекте артистки The Nogi, в рамках которого она поет с нецензурной лексикой, он не слышал. Ответ на вопрос о "Квартал 95" оказался значительно категоричнее.

По просьбе ведущего сказать, посетил ли бы он концерт юмористической студии, Садовый коротко ответил: "Принципиально бы не пошел". Но причины такой позиции мэр Львова объяснять не стал.

Также Демин вспомнил певицу Анну Тринчер. Садовой признался, что лично с ней не знаком, и пошутил, что артистка "к нему на кофе не приходила".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Садовой прожил в Москве два года. Мэр Львова признался, что хорошо ориентируется в российской столице.