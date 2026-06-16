Не поспішайте викидати: старі мочалки можуть стати незамінними помічниками на кухні

Стара пошкоджена мочалка може отримати друге життя

Нейлонові мочалки-"бантики" швидко зношуються, розпускаються та рвуться. Найчастіше після цього їх одразу відправляють у смітник.

Однак досвідчені господині знайшли для них кілька корисних застосувань у побуті. "Телеграф", посилаючись на reddit.com, розповість декілька лайфхаків.

Секрет у властивостях нейлонової сітки. Вона достатньо жорстка, щоб відчищати бруд, але водночас еластична і не дряпає поверхні. Крім того, матеріал швидко висихає, тому в ньому значно менше накопичуються волога та забруднення, ніж у звичайних поролонових губках.

Одне з найпрактичніших рішень — зробити з порваної мочалки губку для миття овочів. Залишки сітки достатньо зібрати в щільний клубок і перев'язати ниткою. Такий саморобний аксесуар допоможе швидко очистити молоду картоплю, моркву чи буряк від землі, не пошкодивши шкірку.

Стара мочалка також стане у пригоді для догляду за посудом з антипригарним покриттям. На відміну від металевих скребків, нейлонова сітка делікатно видаляє присохлі залишки їжі та нагар, не пошкоджуючи тефлонове покриття сковорідок.

Ще один варіант використання — очищення сантехніки. У поєднанні зі звичайним милом нейлонова сітка добре справляється зі свіжим вапняним нальотом на кранах, а також допомагає відмити раковину чи ванну, не залишаючи дрібних подряпин на поверхні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як старі навушники можуть замінити аксесуари й органайзери.