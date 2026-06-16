Не торопитесь выбрасывать: старые мочалки могут стать незаменимыми помощниками на кухне

Старая поврежденная мочалка может получить вторую жизнь

Нейлоновые мочалки-бантики быстро изнашиваются, распускаются и рвутся. Чаще после этого их сразу отправляют в помойку.

Однако опытные хозяйки нашли для них несколько полезных приложений в быту. "Телеграф", ссылаясь на reddit.com, расскажет несколько лайфхаков.

Секрет в свойствах нейлоновой сетки. Она достаточно жесткая, чтобы отчищать грязь, но в то же время эластичная и не царапающая поверхность. Кроме того, материал быстро высыхает, поэтому в нем значительно меньше скапливаются влага и загрязнения, чем в обычных поролоновых губках.

Одно из самых практичных решений – сделать из порванной мочалки губку для мытья овощей. Остатки сетки достаточно собрать в плотный клубок и перевязать нитью. Такой самодельный аксессуар поможет быстро очистить молодой картофель, морковь или свеклу от земли, не повредив шкурку.

Старая мочалка также пригодится для ухода за посудой с антипригарным покрытием. В отличие от металлических скребков нейлоновая сетка деликатно удаляет присохшие остатки пищи и нагар, не повреждая тефлоновое покрытие сковородок.

Еще один вариант использования – очистка сантехники. В сочетании с обычным мылом нейлоновая сетка хорошо справляется со свежим известковым налетом на кранах, а также помогает отмыть раковину или ванную, не оставляя мелких царапин на поверхности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как старые наушники могут заменить аксессуары и органайзеры.