Не викидайте це: старі навушники можуть замінити аксесуари й органайзери

Два прості способи їх використати

Старі або зламані дротові навушники часто просто лежать без діла в шухлядах, хоча насправді їх ще можна використати. Замість того щоб викидати їх, їм можна дати друге життя і навіть зробити корисні речі для дому.

Це простий спосіб дозволить зменшити кількість електронних відходів і трохи заощадити. Детальніше про ідеї написали в "los andes 142".

Перший варіант використання — зробити з дротів простий браслет. Для цього потрібно розібрати кабель, дістати внутрішні тонкі дроти, заплести їх у косу та зафіксувати кінці. У результаті виходить недорогий та оригінальний аксесуар.

Другий варіант — використати навушники як органайзер для кабелів. Ними зручно скріплювати зарядні пристрої або інші дроти, щоб вони не плутались у сумці чи на столі. Достатньо просто обгорнути кабель навушників навколо інших дротів і закріпити вузлом або липучкою.

Що зробити зі старих та непотрібних дротових навушників. Фото: "los andes 142"

Такі прості ідеї показують, що навіть старі речі можуть бути корисними, якщо подивитися на них по-новому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як старе деко допомагає навести лад у домі.