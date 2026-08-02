Виробники граються з етикетками? Українець показав, як можуть дурити покупців

Виробники можуть легко обманювати покупців

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Яскрава упаковка та привабливі написи на етикетці не завжди розповідають усю правду про продукт. Іноді достатньо уважно подивитися на склад, щоб помітити деталі, які можуть змінити ставлення до звичного напою.

Користувач соцмережі Threads звернув увагу на лимонад "Сонечко" та заявив, що на його прикладі можна побачити, як виробники можуть маніпулювати інформацією для покупців.

За словами чоловіка, перша суперечність помітна у харчовій цінності продукту. У таблиці зазначено наявність цукру, однак у переліку інгредієнтів самого цукру немає.

Також користувач звернув увагу на підсолоджувач у складі. Він зазначив, що виробник вказав сам факт його використання, але не уточнив, який саме підсолоджувач додано до напою.

"Їх є кілька видів: від поширених і безпечних до тих, які викликають більше запитань", — пояснив він.

На думку автора допису, відсутність конкретної назви підсолоджувача може залишати покупцям недостатньо інформації про продукт. Він припустив, що виробник або не хоче розкривати деталі складу, або залишає можливість змінювати компонент без помітних змін на упаковці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який найдешевший кисломолочний сир кращий — з "АТБ" чи "Сільпо".