В "АТБ" можна швидко обійти чергу: простий секрет

Покупці можуть швидко просканувати товари в "АТБ" і розрахуватися через телефон

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У супермаркетах черги на касах часто стають причиною незручностей для покупців, особливо у час пік. Однак є спосіб, який допомагає швидше зробити покупку в "АТБ" без очікування.

Українка під ніком "viktoriiamishchenko69" в соцмережі Тhreads пояснила, що для цього потрібно скористатися мобільним додатком магазину. За її словами, у ньому можна самостійно просканувати товари, оплатити покупку, а потім показати QR-код охороні на виході.

"Вони ж для цього додаток і зробили", — написала користувачка.

Такий спосіб дозволяє покупцям самостійно оформити покупку без проходження через звичайну касу, що може заощадити час під час великих черг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про правило в "АТБ", про яке знають далеко не всі покупці. Йдеться про ситуації, коли касир може або не може відмовити вам в обслуговуванні. Працівники мережі мають чіткі вимоги, яких повинні дотримуватися під час роботи, і одна з них стосується саме взаємодії з клієнтами. Виявляється, що працівник просто відмовитися пробивати товар без вагомої причини не має права.