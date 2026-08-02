"Морський язик" може виявитися зовсім іншою рибою: що насправді продають у магазинах під цією назвою

В Україні водиться лише 1 вид морського язика

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні на прилавках часто можна зустріти рибу на ціннику в якої вказано "морський язик". Проте за цією назвою може ховатись зовсім інша риба, або наміри видати її за дорожчу.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів виконавчий директор ГО "Союз споживачів України" Максим Несміянов. За його словами, продавці можуть вкладати в цю назву власне розуміння, який саме вид риби він продає.

За словами фахівця, іноді назви риби на цінниках можуть заплутати покупців. Адже на товар на прилавках може носити "народну" назву риби.

"Знову ж, назва "морский язик", це можуть бути якісь народні історії. Можливо вона на певній території має своє якісь значення", — зазначив Несміянов.

Максим Несміянов

Що відомо про цей вид риб?

Язикові, або Солеєві, також відомі як морські язики (Soleidae) — родина риб ряду камбалоподібних, що містить види, поширені як у морських, так і у прісних водах. Вони живляться дрібними ракоподібними і іншими безхребетними.

Багато видів цієї родини мають промислове значення. Серед таких морський язик звичайний (Solea solea), що є традиційним компонентом у кухні народів північної Європи і Середземномор'я.

Морський язик звичайний. Фото Вікіпедія

Переважно морські риби, поширені в теплих морях всіх океанів у межах тропічної, субтропічної й помірної смуг, переважно від Європи до Австралії та Японії, заходять у річки Африки (1 повністю прісноводний вид), Азії та Австралії. Частина південноамериканських видів солеєвих населяють річки.

У Чорному морі мешкають 4 види солеєвих (солія звичайна, солія короткопера, солія жовта, солія носата), в Азовському морі — 1 вид (солія носата). У територіальних водах України мешкає тільки 1 вид солеєвих — солія носата, яка трапляється як у Чорному, так і Азовському морях.

Солія носата. Фото Вікіпедія

Додамо, що в Україні під назвою морського язика зазвичай продають три конкретні біологічні види з ряду камбалоподібних, які відрізняються походженням та жирністю м'яса. Зокрема: доверсоль, лемонсоль і новозеландський морський язик.

Морський язик Доверсоль у продажу

Раніше "Телеграф" розповідав, як захиститися, якщо отруївся рибою з магазину.