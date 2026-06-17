Усик різко змінив думку про мову? Донька загиблої Фаріон публічно осадила боксера

Наразі Олександр Усик публічно не коментував нове звернення доньки мовознавиці

Донька загиблої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон Софія Особа публічно звернулася до чемпіона світу з боксу Олександра Усика. У новому відео вона відреагувала на нещодавні слова спортсмена про українську мову, а також пригадала його різку відповідь її матері, яку він озвучив ще у 2023 році.

У своєму ролику Софія Особа звернула увагу на заяву Усика, в якій він заявив, що мова — це ідентичність. До відео вона додала фрагмент однієї з пресконференцій боксера, де той казав: "Сьогодні я розумію, що мова – це твоя ідентичність, твоя зброя і це те, що робить тебе тим, ким ти є".

"Усик заявив, що мова – це ідентичність. Напевно, почав читати книги Ірини Фаріон. Олександре, а пам'ятаєте ваш вірш про мою маму?" – сказала донька мовознавиці

Після цього Софія Особа показала й архівне відео осені 2023 року. Тоді між Іриною Фаріон та Олександром Усиком виникла публічна суперечка через висловлювання мовознавиці щодо військовослужбовців, які спілкуються російською мовою. Боксер у відповідь записав емоційне звернення, у якому продекламував сатиричний вірш, присвячений Фаріон.

Текст мовою оригіналу*

Фарион свой рот открыла и полезло изо рота,

мусор видит эта дива, поливает не щадя:

"Если бы я была у власти, всех бы научила я,

как вести себя, как думать, как вам жить сказала б я".

Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ?

Сколько написали писем вы в контору красных груш?

В молодости вы активно представляли КПСС,

а сейчас кричите громко, что враги все — это стресс.

Вы – агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно – счастья, радости, любви.

Раніше "Телеграф" розповідав, що донька Фаріон накинулась на Усика після перемоги, мережа вибухнула реакціями. Софія обурилась тим, що український боксер присвятив перемогу усім матерям.