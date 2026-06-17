Усик резко изменил мнение о языке? Дочь погибшей Фарион публично осадила боксера

Александр Усик публично не комментировал новое обращение дочери языковеда

Дочь погибшего языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион София Особа публично обратилась к чемпиону мира по боксу Александру Усику. В новом видео она отреагировала на недавние слова спортсмена об украинском языке, а также вспомнила его резкий ответ матери, которую он озвучил еще в 2023 году.

В своем ролике София Особа обратила внимание на заявление Усика, в котором он заявил, что язык – это идентичность. К видео она добавила фрагмент одной из пресс-конференций боксера, где тот говорил: "Сегодня я понимаю, что язык – это твоя идентичность, твое оружие и это то, что делает тебя тем, кто ты есть".

"Усик заявил, что язык – это идентичность. Наверное, начал читать книги Ирины Фарион. Александр, а помните ваше стихотворение о моей маме?" – сказала дочь языковеда

После этого София Особа показала и архивное видео осени 2023 года. Тогда между Ириной Фарион и Александром Усиком возник публичный спор из-за высказывания языковеда по военнослужащим, которые говорят на русском языке. Боксер в ответ записал эмоциональное обращение, в котором продекламировал сатирическое стихотворение, посвященное Фариону.

Текст на языке оригинала*

Фарион свой рот открыла и полезла изо рта,

мусор видит эта чудо дива, поливает не щадя:

"Если бы я была во власти, всех бы научила я,

как вести себя, как думать, как вам жить сказала бы я.

Дорогая ли вы Ирина, сколько погубили душ?

Сколько написали писем вы написали в контору красных груш?

В молодости вы активно представляли КПСС,

а сейчас кричите громко, что враги все – это стресс.

Вы – агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно – счастья, радости, любви.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дочь Фарион набросилась на Усика после победы, сеть взорвалась реакциями. София возмутилась тем, что украинский боксер посвятил победу всем матерям.