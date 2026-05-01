Небезпечне явище помітили в одній з областей України: чому виникає (відео)

Зазвичай супроводжується грозою, дощем, градом

На Закарпатті помітили небезпечне природне явище. Йдеться про смерч у Старому Давидковому, біля Мукачево.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що помітили смерч на одному з полів біля села.

"Справжній смерч помітили у Старому Давидковому", — йдеться у дописі.

На відео видно, що смерч не сильний, однак виглядає досить страхітливо. Користувач зазначає, що такий смерч навряд чи може спричинити сильні руйнування, однак пилу підіймає чимало.

Для довідки

Смерч (торнадо) — це потужний атмосферний вихор, що виникає в грозовій хмарі та поширюється вниз до поверхні землі (або води) у вигляді темного рукава, стовпа або хобота. Він має руйнівну силу, швидкість обертання вітру може перевищувати 300 км/год, всмоктуючи предмети подібно до насоса. В Україні це явище зустрічається рідко та здебільшого немає великої руйнівної сили.

Основною причиною торнадо є сильний зсув вітру (різна швидкість і напрямок на висоті), що створює обертання, яке витягується у вертикальну колону від хмари до землі.

Нагадаємо, що нещодавно майже всю Україну накрила негода. В північних та західних областях були дощі з градом та снігом, а на півдні та на сході вирували пилові бурі та потужні вітри. Внаслідок стихії загинули дві людини, ще дві поранені. Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.

