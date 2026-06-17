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Найгарячіша футболістка світу вболівала за Мессі та Ко на ЧС-2026 (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Келсі-Роуз Баверс і Ліонель Мессі Новина оновлена 17 червня 2026, 17:09
Келсі-Роуз Баверс і Ліонель Мессі. Фото Getty Images, instagram.com/_kelci.rose_

Відома футболістка випадково потрапила на Мундіаль

У середу, 17 червня, збірна Аргентини стартувала на чемпіонаті з футболу-2026 перемогою над Алжиром. На трибунах за аргентинців вболівала відома англійська футболістка Келсі-Роуз Баверс.

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Келсі називають однією з найкрасивіших професійних футболісток світу. Дівчина поділилася своїми фото з трибун у threads.

Келсі-Роуз Баверс на ЧС-2026
Келсі-Роуз Баверс на ЧС-2026/Фото: instagram.com/_kelci.rose_
Келсі-Роуз Баверс на ЧС-2026
Келсі-Роуз Баверс на ЧС-2026/Фото: instagram.com/_kelci.rose_
Келсі-Роуз Баверс на ЧС-2026
Келсі-Роуз Баверс на ЧС-2026/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Келсі потрапила на ЧС-2026 випадково. Річ у тім, що вона є дівчиною аргентинського футболіста Маркоса Сенесі. Але центрбек "Тоттенгема" отримав виклик у національну команду тільки через травму Леонардо Балерді.

Келсі-Роуз Баверс та Маркос Сенесі
Келсі-Роуз Баверс та Маркос Сенесі/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

22-річна Келсі – професійна футболістка, виступає за англійський "Борнмут", де за чоловічу команду раніше грав її бойфренд. Дівчина поєднує кар’єру спортсменки з модельною діяльністю. Баверс часто публікує гарячі знімки для просування свого блогу в соцмережах.

Келсі-Роуз Баверс
Келсі-Роуз Баверс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_
Келсі-Роуз Баверс
Келсі-Роуз Баверс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_
Келсі-Роуз Баверс
Келсі-Роуз Баверс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_
Келсі-Роуз Баверс
Келсі-Роуз Баверс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_
Келсі-Роуз Баверс
Келсі-Роуз Баверс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Відеоогляд матчу Аргентина — Алжир від Megogo.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру. До речі, думка машини не збігається із прогнозом астрологів.

Теги:
#Футбол #ЧС-2026