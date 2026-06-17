Гол на ЧС-2026 викликав землетрус на іншому кінці світу (відео)

У Норвегії виникали коливання у землі через події у матчі ЧС-2026

У середу, 17 червня, сейсмічна станція у Бергені (Норвегія) зафіксувала підземні поштовхи. Невеликий землетрус стався під час матчу чемпіонату світу з футболу-2026 Ірак – Норвегія.

Що потрібно знати

Норвегія розгромила Ірак на ЧС-2026 — 4:1

Реакція натовпу на події матчу провокувала поштовхи

Пікове коливання відбулося після голу Голанда

Гра, що проходила у Бостоні (США), викликала поштовхи у Норвегії. Про це повідомляє ba.no.

Річ у тім, що норвежці масово дивилися гру на фан-зонах у різних містах, зокрема у Бергені. Чутливі сейсмометри зареєстрували поштовхи, спровоковані натовпом. Пік сейсмічної активності припав на перший гол норвежця Ерлінга Голанда. Також поштовхи зафіксовані після початку гри, всіх голів Норвегії, гола Іраку, жовтої картки гравця збірної Іраку та фінального свистка.

У сейсмічних даних ми бачимо чіткі результати в моменти кількох важливих подій матчу, які показують, наскільки велике скупчення людей може створювати вимірні вібрації в ґрунті. Сейсмологічна група NORSAR

Вібрації співпали із ключовими подіями матчу Ірак — Норвегія

Відеоогляд матчу Ірак — Норвегія. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру. До речі, думка машини не збігається із прогнозом астрологів.