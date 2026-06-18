Ця вболівальниця ЧС-2026 зведе з розуму будь-кого (фото)

Дівчина стала відомою, створивши унікальний образ уболівальниці

Збірну Колумбії на чемпіонаті світу з футболу-2026 підтримує незвичайна фанатка Венді Санчес. Дівчина носить неофіційне звання найгарячішої вболівальниці національної збірної після Кубка Америки-2024.

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Санчес прославилася завдяки своєму пікантному образу на Кубку Америки

Популярна колумбійська модель та інфлюєнсерка додала до місцевого колориту пікантності та стала знаменитою на весь світ. Про це повідомляє "Телеграф".

Санчес прославилася, з’явившись на матчах Кубка Америки у відвертому вбранні, що нагадує прапор Колумбії, та у традиційному індіанському головному уборі з пір’я.

На першу гру ЧС-2026 у Мехіко (Мексика) модель одягла короткий топ та білі штани, не забувши про свій головний убір. Перед грою Санчес охоче фотографувалася з усіма охочими. Крім того, на своїй сторінці в Instagram Венді поділилася тематичною фотосесією, яка викликала фурор у мережі.

Венді Санчес на ЧС-2026/Фото: instagram.com/wensanchez.27

Венді Санчес/Фото: instagram.com/wensanchez.27

Венді Санчес/Фото: instagram.com/wensanchez.27

Венді Санчес/Фото: instagram.com/wensanchez.27

Венді Санчес/Фото: instagram.com/wensanchez.27

Венді Санчес/Фото: instagram.com/wensanchez.27

Відеоогляд матчу Узбекистан — Колумбія. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, Мундіаль-2026 проходить у новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На чемпіонаті світу грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася навіть нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.