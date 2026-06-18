Кращі відео та фото палаючого НПЗ в Москві: кришка резервуара злетіла як пір'їна, небо чорне серед дня

Незвичний момент під час вибуху став одним із найобговорюваніших після атаки

Українські дрони вдруге уразили Московський нафтопереробний завод. Це ураження вже називають найбільшим у Москві з початку повномасштабного вторгнення.

За словами президента України Володимира Зеленського, це — "цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину". Він також зауважив, що були уражені цілі на Ростовщині та в окупованих областях України. "Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії", — резюмував він.

Масштабність пожеж у Москві чимала — неба не видно, все затягнуте чорним димом від НПЗ, що палає без зупину.

Чорний дим накрив Москву

Ранок у Москві не настав

Росіяни публікують кадри вогню та густого диму після атаки на Московський НПЗ

Масштаби дійсно вражають. В районі НПЗ відчуття, що горить все навкруги — стовпи диму, вогню росіяни фільмують та викладають у мережу.

Окремо варто відзначити кадри, коли після влучання одного з дронів по НПЗ у Капотні стався вибух паливного резервуара і його кришка підлетіла в гору. Момент зафіксували на фото та відео. За оцінками штучного інтелекту, висота, на яку підлетіла кришка — 180–200 метрів над землею. Це багатотонний елемент конструкції.

У повітря злетіла частина багатотонної конструкції паливного резервуара

Московський нафтопереробний завод у Капотні належить компанії "Газпромнефть" і є головним джерелом пального для російської столиці — забезпечує близько 40% ринку бензину та до 50% дизельного пального Московського регіону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цю кришку українці вже порівняли з НЛО і зробили окрему серію мемів. З чого ще сміялись, розповідаючи про удар по Москві, у спеціальній добірці жартів.