Кращі відео та фото палаючого НПЗ в Москві: кришка резервуара злетіла як пір'їна, небо чорне серед дня
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Незвичний момент під час вибуху став одним із найобговорюваніших після атаки
Українські дрони вдруге уразили Московський нафтопереробний завод. Це ураження вже називають найбільшим у Москві з початку повномасштабного вторгнення.
За словами президента України Володимира Зеленського, це — "цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину". Він також зауважив, що були уражені цілі на Ростовщині та в окупованих областях України. "Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії", — резюмував він.
Масштабність пожеж у Москві чимала — неба не видно, все затягнуте чорним димом від НПЗ, що палає без зупину.
Масштаби дійсно вражають. В районі НПЗ відчуття, що горить все навкруги — стовпи диму, вогню росіяни фільмують та викладають у мережу.
Окремо варто відзначити кадри, коли після влучання одного з дронів по НПЗ у Капотні стався вибух паливного резервуара і його кришка підлетіла в гору. Момент зафіксували на фото та відео. За оцінками штучного інтелекту, висота, на яку підлетіла кришка — 180–200 метрів над землею. Це багатотонний елемент конструкції.
Московський нафтопереробний завод у Капотні належить компанії "Газпромнефть" і є головним джерелом пального для російської столиці — забезпечує близько 40% ринку бензину та до 50% дизельного пального Московського регіону.
Раніше "Телеграф" розповідав, що цю кришку українці вже порівняли з НЛО і зробили окрему серію мемів. З чого ще сміялись, розповідаючи про удар по Москві, у спеціальній добірці жартів.