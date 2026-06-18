"Згоріла повністю". Пісня путініста Шнурова про палаючу Москву виявилася пророчою (відео)

Українці зацікавилися старим хітом після потужних вибухів у столиці РФ

В українські тренди 18 червня залетіла пісня російського гурту "Ленінград" про палаючу столицю РФ. На тлі масштабних пожеж на Московському нафтопереробному заводі старий трек набув для українців нового, абсолютно буквального змісту.

Композиція "Почем звонят" увійшла до студійного альбому "Рыба", реліз якого відбувся ще у 2012 році. На той час багато хто сприйняв цей трек як гучний політичний демарш лідера колективу Сергія Шнурова.

У тексті пісні автор жорстко пройшовся ключовими російськими фігурами, через що "під роздачу" потрапили диктатор Володимир Путін, експрезидент Дмитро Медведєв, опозиціонер Олексій Навальний (вже покійний) і пропагандистка Ксенія Собчак. Шнуров детально описав, як вщент згоріла Москва, всі її мешканці, правоохоронні органи, а також чинний і майбутній мери міста.

"Москва по ком звонят твои колокола"

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Слова пісні "Почем звонят колокола"

Однак сьогодні колишній бунтар Шнуров повністю прогнувся під Кремль і боязко мовчить про повномасштабне вторгнення Росії у мирну Україну. Попри нинішню позицію автора, його стара творчість зажила окремим життям. Після новин про те, що українські дрони успішно вдарили по московському НПЗ, викликавши величезну пожежу, українці почали переслуховувати трек у нових інтерпретаціях.

Увага! На відео є нецензурна лексика!

Цікаво, що у вересні 2022 року, вже після повномасштабного вторгнення, Шнуров прямо у центрі Москви заспівав хіт "Почем звонят колокола?". Це не залишилося поза увагою українців.