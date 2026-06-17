Француженки підкорили серця на ЧС-2026: найкрасивіші фанатки (фото)

Дівчата стали відомими після гри

Збірна Франції здолала команду Сенегалу на чемпіонаті світу з футболу-2026. Вболівальниці Триколірних стали зірками сітки завдяки своїй красі.

Що потрібно знати

Франція обіграла Сенегал на ЧС-2026 — 3:1

У пряму трансляцію потрапили дві французькі фанатки

Фото дівчат завірусилося в мережі

Про це повідомляє thespun. Під завісу зустрічі режисер трансляції звернув увагу на двох фанаток збірної Франції.

Паблік TouchlinePulse, який поділився скріншотами трансляції, коротко прокоментував ситуацію на трибунах. Дівчата раділи перемозі команди за кілька секунд до закінчення гри.

У Франції найкрасивіші жінки на даний момент. TouchlinePulse

🚨France Have the most beautiful ladies so far pic.twitter.com/EJSgEGnNnq — TOUCHLINE | X (@TouchlinePulseX) June 16, 2026

The France fans are going wild in the stadium 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rmkuCWavE9 — George (@George_fc26) June 16, 2026

France fans enjoying the game against Senegal pic.twitter.com/9tzmx11rCm — Stealth (@Emmyb_ee) June 16, 2026

Вболівальниця збірної Франції/Фото: Getty Images

Вболівальниця збірної Франції/Фото: Getty Images

Повний відеоогляд матчу Франція — Сенегал. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру. До речі, думка машини не збігається із прогнозом астрологів.