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Француженки підкорили серця на ЧС-2026: найкрасивіші фанатки (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Фанатка збірної Франції Новина оновлена 17 червня 2026, 15:24
Фанатка збірної Франції. Фото Getty Images

Дівчата стали відомими після гри

Збірна Франції здолала команду Сенегалу на чемпіонаті світу з футболу-2026. Вболівальниці Триколірних стали зірками сітки завдяки своїй красі.

Що потрібно знати

  • Франція обіграла Сенегал на ЧС-2026 — 3:1
  • У пряму трансляцію потрапили дві французькі фанатки
  • Фото дівчат завірусилося в мережі

Про це повідомляє thespun. Під завісу зустрічі режисер трансляції звернув увагу на двох фанаток збірної Франції.

Паблік TouchlinePulse, який поділився скріншотами трансляції, коротко прокоментував ситуацію на трибунах. Дівчата раділи перемозі команди за кілька секунд до закінчення гри.

У Франції найкрасивіші жінки на даний момент.

TouchlinePulse

Вболівальниця збірної Франції
Вболівальниця збірної Франції/Фото: Getty Images
Вболівальниця збірної Франції
Вболівальниця збірної Франції/Фото: Getty Images

Повний відеоогляд матчу Франція — Сенегал. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру. До речі, думка машини не збігається із прогнозом астрологів.

Теги:
#Футбол #ЧС-2026