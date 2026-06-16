Найгарячіша фанатка блиснула пишними формами на ЧС-2026 (відео)

Секс-символ ЧС-2022 працює на Мундіалі-2026

Хорватська супермодель та інфлюєнсерка Івана Кнолль отримала роботу на чемпіонаті світу з футболу-2026. Саме вона стала хедлайнеркою фестивалю для фанатів у Лос-Анджелесі.

Що потрібно знати

Кнолль засвітилася на ЧС-2026

Дівчина була хедлайнеркою шоу від ФІФА

Хорватка стала популярною на Мундіалі у Катарі

Дівчина поділилася кадрами з фестивалю на своїй сторінці в Instagram. До речі, організатором заходу була ФІФА (Міжнародна федерація футболу). Івана виступала на сцені як діджей.

Нагадаємо, Кнолль прославилася завдяки своїм провокаційним вбранням на чемпіонаті світу-2022 з футболу у Катарі. Після Мундіалю Івана ходила і на матчі НБА, і на фінал Ліги чемпіонів, проте колишнього ажіотажу вже досягти їй не вдалося. Нещодавно дівчина знову стала зіркою Інтернету, коли на етапі Формули-1 оператор забув про свою роботу заради неї.

Івана Кнолль/Фото: Getty Images

Івана Кнолль/Фото: Getty Images

Івана Кнолль/Фото: Getty Images

Івана Кнолль/Фото: Getty Images

Івана Кнолль/Фото: Getty Images

Зазначимо, ЧС-2026 проходить із низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру.