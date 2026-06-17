Гарячіший за Роналду: жінки обрали найкрасивішого футболіста на ЧС-2026 (фото)
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Гравець виступає за Іран
Футболіст збірної Ірану Мілад Мохаммаді набирає популярності на чемпіонаті світу з футболу-2026. Багато жінок вважають його найкрасивішим учасником Мундіалю.
Що потрібно знати
- Іран зіграв із Новою Зеландією у першому турі ЧС-2026 — 2:2
- У мережі завірусився іранський футболіст Мохаммаді
- Гравець прославився завдяки своїй красі
У threads розгораються суперечки про красу іранця. Особливо жінок захоплюють його очі.
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Іран стартував на ЧС-2026 нічиєю проти Нової Зеландії (2:2). Відео надане Megogo.
Довідка: Мілад Мохаммаді — 32-річний лівий захисник збірної Ірану та ФК "Персеполіс" із Першої ліги Ірану. Він має брата-близнюка Мехрдада Мохаммаді, який також грає у футбол, але на позиції правого вінгера.
Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф.
На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру. До речі, думка машини не збігається із прогнозом астрологів.