Нове морозиво підкорило українців у Threads: скільки коштує та де шукати (фото)

Новий десерт викликав бум у соцмережах

Українці шаленіють від нового морозива Kinder Bueno – у Threads йому присвячені цілі гілки листувань. Щасливчики зазначають неймовірний смак, але цей десерт не так просто знайти. Тому десятки інтернет-користувачів пишуть у коментарях: "Де ви його купили? Ну, будь ласка, скажіть?"

"Телеграф" вирішив розібратися, що це за "звір" та де на нього "полювати". З дописів у мережі зрозуміло, що ціни трапляються різні.

Морозиво Kinder Bueno — це культовий десерт у форматі ріжка вагою 62 г, що повторює смак однойменного шоколадного батончика. Воно складається з горіхового морозива, ніжної начинки, хрусткої вафлі та глазурі з какао, а також містить шматочки лісового горіха.

Раніше морозиво можна було замовити у Varus та METRO Zakaz, але наразі ця позиція там закінчилася.

Користувачі Threads повідомляють, що десерт можна купити на заправках Okko за ціною 69 грн.

За словами дописувачів, при оплаті картою ТАСкомбанк, одне морозиво вартує всього 35 грн.

Також Kinder Bueno вполювали у Дніпрі, на АЗС тієї ж мережі Okko. Українка пише, що їй пощастило на "Перемозі".

Водночас дехто мав завищені очікування та залишився невдоволеним. Дівчина поскаржилася, що ріжок за 69 грн занадто маленький.

"Тільки вершечок смачний, нагадує Bueno (шоколадний батончик – ред.), нижче просто шоколадне морозиво, але його дуже мало", – пише вона. І хоча морозиво загалом смачне, воно не вартує своїх грошей.

Нагадаємо, майже кожен обласний центр має свій солодкий символ. Серед них є навіть торт, який асоціюється в українців з Кримом. Його назва походить від Тавриди — історичної назви Кримського півострова та прилеглих територій.