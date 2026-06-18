Новое мороженое покорило украинцев в Threads: сколько стоит и где искать (фото)

Новый десерт вызвал бум в соцсетях

Украинцы сходят с ума от нового мороженого Kinder Bueno – в Threads ему посвящены целые ветви переписок. Счастливчики отмечают невероятный вкус, но этот десерт не так-то просто найти. Поэтому десятки интернет-пользователей пишут в комментариях: "Где вы его купили? Ну, пожалуйста, скажите?"

"Телеграф" решил разобраться, что это за "зверь" и где на него "охотиться". Из сообщений в сети понятно, что цены встречаются разные.

Мороженое Kinder Bueno – это культовый десерт в формате рожка весом 62 г, повторяющий вкус одноименного шоколадного батончика. Оно состоит из орехового мороженого, нежной начинки, хрустящей вафли и глазури из какао, а также содержит кусочки лесного ореха.

Раньше мороженое можно было заказать в Varus и METRO Zakaz, но сейчас эта позиция там закончилась.

Пользователи Threads сообщают, что десерт можно приобрести на заправках Okko по цене 69 грн.

По словам комментаторов, при оплате картой ТАСкомбанка, одно мороженое стоит всего 35 грн.

Также Kinder Bueno нашли в Днепре, на АЗС все в той же сети Okko. Украинка пишет, что ей повезло на "Победе".

В то же время некоторые имели завышенные ожидания и остались недовольны. Девушка пожаловалась, что рожок за 69 грн слишком маленький.

"Только вершочек вкусный, напоминает Bueno (шоколадный батончик – ред.), ниже просто шоколадное мороженое, но его очень мало", – пишет она. И хотя мороженое вообще вкусное, оно не стоит своих денег.

Напомним, почти каждый областной центр имеет свой сладкий символ. Среди них есть даже торт, который ассоциируется у украинцев с Крымом. Его название происходит от Тавриды — исторического названия Крымского полуострова и близлежащих территорий.